شمام: أطلب من الدبيبة إيقاف كل من وزيري الصحة والشباب لحين التحقيق في منع سفر لاعبي المنتخب للعلاج

دعا محمود شمام، عضو ما يعرف “المجلس الوطني الانتقالي” السابق، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى إيقاف وزيري الصحة والشباب لحين التحقيق في واقعة إنزال لاعب المنتخب المصاب بالملاريا لإركاب نجل النائب سالم قنان عضو مجلس النواب.

وكتب شمام قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “السيد النائب العام ننتظر في بيان منك حول تحديد المسؤول الذي اصطحب الرياضيين الصغار إلى فخ الملاريا”.

وطلب شمام، تحديد المسؤول الذي اركبا أشخاص غير مصابين وغير ذي صفة، وتحديد مسؤولية أي أشخاص اخرين ساهموا في التلاعب، ورفع أي حصانة عن أي شخص تورط في هذا العمل الدنيء وإحالته للتحقيق” وفق قوله.

واختتم قائلًا: “أطلب من رئيس الحكومة إيقاف وزير الرياضة ووزير الصحة حتى تحديد مسؤوليتهما. ننتظر منك بيان شفاف حول هذا التسيب المريع” على حد تعبيره.