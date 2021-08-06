الترجمان: اللجنة العسكرية لا تستطيع السيطرة على المسلحين العابثين بالطريق الساحلي

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن الليبيين استبشروا بالاحتفالية التي أقيمت بفتح الطريق الساحلي، وقامت لجنة “5+5” بمجهوداتها الكبيرة من حيث تأمين الطريق.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “إلا أن الأمور لم تسر كما ينبغي عد ظهور مسلحين يحاولون العبث بالطريق وقطعه، الأمر الذي سبب نوعًا من الإحباط، كما توعدت اللجنة العسكرية هؤلاء الخارجين عن القانون”.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية لا تستطيع السيطرة على المسلحين؛ لأنها لا تملك القوة المناسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية