إدارة الطوارئ الصحية تدعم بعض مراكز العزل ببيوت جاهزة

ليبيا – قامت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أمس الخميس بتوزيع 4 بيوت جاهزة، لدعم مراكز العزل في كل من سرت وزليتن، وتاورغاء وغدامس؛ لاستعمالها ضمن مرافق العزل لتخفيف الضغط عن المباني المخصصة كمراكز فلترة.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن دعم بعض مراكز العزل يأتي ضمن خطة إدارة الطوارئ الصحية في مكافحة جائحة كورونا، وللرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز، ولتسهيل الخدمات بها.

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