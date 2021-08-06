المنقوش تبحث مع وزير الشباب سبل التعاون بين الوزارتين

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الخميس وزير الشباب فتح الله الزني بمقر ديوان وزارة الخارجية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آلية تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 210 لسنة 2021، والمتعلق بتشكيل لجنة حكومية تتولى الاتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع ليبيا بعضوية كاملة بها، بهدف حصر ومعالجة الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية تجاه هذه المنظمات والاستفادة المثلى لتوظيف العضوية بها، بما يخدم مستهدفات السياسة الخارجية لحكومة الوحدة.

بدورها، أكدت المنقوش على أهمية الدفع بالشباب الليبي من الجنسين وعلى قدم المساواة بين أبناء الوطن للعمل بهذه المنظمات السياسية والمتخصصة في إطار بناء القدرات الدبلوماسية الشابة وحفزها على المشاركة الدولية وفق الموجبات الوطنية للحكومة، عبر مقاربة التوظيف العادل في جميع المنظمات التي تتمتع بعضويتها الدولة.

كما تم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون ببن وزارتي الخارجية والشباب، والعمل على إيلاء الاهتمام اللازم لشريحة الشباب وفي مقدمتهم فئة الدبلوماسين الشباب ورواد الدبلوماسية الشبابية، للرفع من قدراتهم وكفاءتهم وتنمية مهارات الاتصال الدولي لهؤلاء الشباب، من خلال إحكام آليات التنسيق المشترك بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والمرصد الوطني للشباب.

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