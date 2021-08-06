وزارة الخارجية تبحث أوضاع الجاليات الليبية في قارتي آسيا وأستراليا  

ليبيا – عقد مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة أحمد النعاس أمس الخميس اجتماعًا موسعًا عبر الدائرة المغلقة (تقنية الفيديو) مع عدد من رؤساء بعثات الدولة الليبية، في دول قارتي آسيا وأستراليا.

الاجتماع الافتراضي استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل هذه السفارات، والتي تؤثر على أداء عملها على الوجه المطلوب.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الجاليات الليبية في هذه البلدان، والتأكيد على متابعة أوضاعهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم .

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