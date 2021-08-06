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مسؤول بوزارة الرياضة: وزارة الشباب اتفقت مع مركز مكافحة الأمراض على وضع برتوكول صحي مشترك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مصدر مسؤول في وزارة الرياضة بحكومة الوحدة إن وزارة الشباب بحكومة الوحدة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض اتفقا على وضع بروتوكول صحي مشترك، وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في بطولات بإفريقيا بتنفيذه، مع ضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة قبل التحرك لأي بعثة خارجية في القارة، ودراسة الحالة الصحية في البلد المضيف.

المصدر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أوضح أن الحكومة تحركت عقب عودة البعثة إلى ليبيا واكتشاف إصابة أكثر من لاعب بالملاريا، حيث أمر رئيس الحكومة بسفرهم للعلاج خارج البلاد على الفور، بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
وقال المصدر: إن عدد اللاعبين المصابين 15، من بينهم 5 حالتهم حرجة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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