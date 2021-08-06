مسؤول بوزارة الرياضة: وزارة الشباب اتفقت مع مركز مكافحة الأمراض على وضع برتوكول صحي مشترك

المصدر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أوضح أن الحكومة تحركت عقب عودة البعثة إلى ليبيا واكتشاف إصابة أكثر من لاعب بالملاريا، حيث أمر رئيس الحكومة بسفرهم للعلاج خارج البلاد على الفور، بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

وقال المصدر: إن عدد اللاعبين المصابين 15، من بينهم 5 حالتهم حرجة.