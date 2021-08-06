شبير: ميلشيات الزاوية أقدمت على حرق بيوت المواطنين وسيطرت على مرافق حيوية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فرج شبير إن ميلشيات الزاوية أقدمت على حرق بيوت المواطنين الذين لا علاقة لهم بما يحدث، وسيطرت على مرافق حيوية تتبع مؤسسات الدولة.

شبير وفي تصريحات خاصة لموقع ” سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أضاف أن أفراد الميلشيات في حروبهم تلك لا يتورعون في استباحة بيوت الآمنين، وهو ما حدث في العجيلات، ونهبت ممتلكات عامة وخاصة، وتعرض بعضها للحرق والتدمير.

وأردف :” أنه لا يمكن بقاء أو استمرار حالة الفوضى تلك، والجرائم التي ترتكب، ولا يفعلها حتى الجيوش المحتلة في دول أخرى”.

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