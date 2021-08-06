قشوط: الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر محفوف بالمخاطر ومزدحم بالمطبات بسبب الميليشيات

ليبيا – فسر الباحث السياسي الليبي محمد قشوط ما يحدث من في طرابلس والمنطقة الغربية خلال الفترة الحالية، والتهديد بحرب بين المليشيات قد تندلع في أي لحظة، بأنه يأتي في إطار التأثير على خطة تأمين المراكز الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” أمس الخميس أشار إلى أن الطريق إلى موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل ما زال محفوفًا بالمخاطر، ومزدحمًا بالمطبات والمفخخات.

وأضاف: “فكلما اقترب الموعد ازدادت محاولات خلط الأوراق من أطراف معلومة بالاسم، ومتأكدة من انعدام شعبيتها وتضاؤل حظوظها في أن تحقق مكاسب عبر الصندوق، فهذه المرة القرار سيكون لشعب والشعب قد اختبر وبات مدركًا لحقيقة هذه الأطراف التي يتصدرها تنظيم الإخوان بشكل رئيسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية