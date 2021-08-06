وزير الاقتصاد يلتقي السفير المصري في ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بسفير جمهورية مصر لدى ليبيا تامر مصطفى، لتباحث التنسيق حول اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة.

بحث اللقاء الذي حضره الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة عمل اللجنة الليبية المصرية المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التنسيق حول زيارة وزير الاقتصاد والصناعة بمصر نيفين جامع، والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين.

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