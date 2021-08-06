هل يعود مجلس النواب لعقد جلساته في بنغازي؟

أخبار ليبيا 24

قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، بجولة تفقدية لمقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية ببنغازي؛ وذلك للوقوف على أعمال الصيانة بالمقر.

وبحسب بيان مجلس النواب، تمت الجولة التفقدية بحضور رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، بالإضافة إلى مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة الكزة.

وتهدف الجولة للوقوف على آخر التجهيزات وللاطلاع على أعمال الصيانة بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتضمنت الجولة القاعات المخصصة لانعقاد الجلسات والاجتماعات بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمرافق الخدمية بالمقر.

واطلع مهندسي إدارة المشروعات بديوان المجلس القائمين على أعمال الصيانة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس الديوان على نسبة الإنجاز التي وصلت إليها التجهيزات وأعمال الصيانة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي هي المقر الدائم لمجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري.