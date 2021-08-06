الداخلية الإيطالية تثمن الدور الاستراتيجي لليبيا في البحر المتوسط

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، إنها تثمن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه ليبيا وأيضا تونس، على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها، من أجل شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​بأسره.

وجاء ذلك وفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، تعقيبا على لقاء لامورجيزي في طرابلس برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ونظيرها الليبي خالد مازن، وذلك للتباحث مجددا، بعد الزيارة الأخيرة إلى ليبيا في 19 أبريل الماضي، حول المسائل المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمحادثات الجارية مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في نفس الإطار.

وفيما يتعلق بمنع تدفقات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أكد وزيرة الداخلية الإيطالية رغبة بلادها في تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الداخلية بشأن الحدود الجنوبية الليبية بشكل ملموس وسريع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وفي الوقت نفسه، ستكثف إيطاليا التزامها المالي لتعزيز التنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار في إقليم فزان المتأثر بكثافة تدفقات الهجرة، بحسب البيان الصادر.

كما تركزت زيارة وزيرة الخارجية إلى ليبيا على تعزيز نشاط التدريب وتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات بشأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الإرهابية المنتشرة خاصة على طول الحدود الجنوبية الليبية.