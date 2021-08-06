الشروع في إزالة مباني “باب العزيزية” لتحويله لمتنزه وطني

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس مباشرتها في إزالة المباني والمجمعات والأسوار الخرسانية المحيطة بمعسكر باب العزيزية وسط العاصمة، والذي كان مقر إقامة وإدارة البلاد، إبان النظام السابق؛ تمهيدًا لتحويله لمتنزه وطني.

وكانت أجهزة أمنية قد قامت، في وقت سابق، بإخلاء الموقع الذي يمتد على مسافة ستة كيلومترات مربعة من المواطنين، الذين شغلوا بعض عقاراته، كما شوهدت الجرافات والآليات الثقيلة التابعة لخدمات طرابلس، وهي تقوم بأعمال الهدم والإزالة.

وكانت الحكومة قد رصدت موازنة فاقت عشرة ملايين دينار تكلفةً مبدئيةً لتحويل المجمع إلى متنزه وطني، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، التي تتولى الإشراف على الحدائق والمتنزهات والأشغال البيئية في طرابلس.