البحرية الليبية تنقذ (96) مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ (96) مهاجرًا غير شرعي.
وأضاف الناطق الرسمي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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