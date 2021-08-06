البعثة الأممية تدين أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تشاطر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إدانتها أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد افتتاحه في 30 يوليو 2021.

وأكدت في بيان أن عملية فتح الطريق الساحلي التي طال انتظارها ليست أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة فحسب، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.

وقالت البعثة إن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي.

وكررت البعثة دعوة اللجنة العسكرية المشتركة للسلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.