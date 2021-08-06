كارولين هورندول: فخورة بأني أول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا

أعلنت سفيرة بريطانيا الجديدة لدى ليبيا كارولين كارولين هورندول ، إنها فخورة كونها أول امرأة تصبح سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا .

وفي تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، قالت كارولين:” إنني سعيدة وفخورة لبدء عملي في السفارة البريطانية بليبيا في الاسابيع القادمة ، خلفا للسفير نيكولاس هوبتون، كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا ، واتطلع قدما الى زيارة ليبيا قريبا والتعرف الى شعبها، والعمل مع فريق السفارة”.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد نشرت على صفحتها بشبكة المعلومات الدولية ان السيدة كارولين هورندول سفيرة لصاحبة الجلالة اليزابيث الثانية لدى ليبيا خلفا للسفير هوبتون ، وانها ستلتحق بمهامها في شهر سبتمبر المقبل.