البعثة الأممية: ما حدث على الطريق الساحلي.. أعمالاً طائشة

تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إدانتها أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد افتتاحه في 30 يوليو 2021، بحسب بيانها اليوم الجمعة.

وقالت البعثة الأممية في البيان، إن عملية فتح الطريق الساحلي التي طال انتظارها ليست أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة فحسب، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.

وأكدت أن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي.

وجددن البعثة دعوة اللجنة العسكرية المشتركة للسلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، وفق قولها.