البعثة الأممية: نشاطر اللجنة العسكرية المشتركة إدانتها للأفعال التي وقعت على الطريق الساحلي ونطالب بمحاسبة مرتكبيها

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أنها تشاطر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إدانتها أفعالاً تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد افتتاحه في 30 يوليو 2021.

البعثة، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، قالت: “إن عملية فتح الطريق الساحلي التي طال انتظارها ليست أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة فحسب، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام”.

وتابعت: “إن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي”، مكررةً دعوة اللجنة العسكرية المشتركة للسلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.

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