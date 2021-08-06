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مدير مركز عزل بني وليد: قرب نفاذ الأكسجين وحياة المرضى في خطر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اكد مدير مركز العزل بالبلدية سيف الله الباروني في تصريح اليوم لقناتنا تفاقم الوضع الوبائي هناك وقرب نفاذ الاكسجين مما يهدد حياة المرضى بالمدينة،

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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