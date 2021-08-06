مدير مركز عزل بني وليد: قرب نفاذ الأكسجين وحياة المرضى في خطر

اكد مدير مركز العزل بالبلدية سيف الله الباروني في تصريح اليوم لقناتنا تفاقم الوضع الوبائي هناك وقرب نفاذ الاكسجين مما يهدد حياة المرضى بالمدينة،
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قناة ليبيا
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