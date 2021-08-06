المرعاش: البعثة الأممية ليست متحمسة لمبادرة مجلس النواب

قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش ، إن اجتماعات لجنة التوافقات الأخيرة، محاولة لإفساد واستباق المقترح الذي بات جاهزًا، والذي أعدته لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب، وتدارك الفشل السابق، سواء مع ما يعرف بـ«المجلس الأعلى الدولة أو ملتقى الحوار.

وأوضح المرعاش خلال تصريحات صحفية، أن اجتماعات التوافقات والاجتماع المرتقب لملتقى الحوار الليبي، تأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب، صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، لإقرار القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي، وهو ما سيمكِّن المفوضية العليا للانتخابات من بدء عملها، لتعويض الوقت الضائع، وتفويت الفرصة على المعرقلين للانتخابات، الذين انضم إليهم أيضا ملتقى الحوار.

وأشار المرعاش، إلى أن البعثة الأممية يبدو أنها ليست متحمِّسة لمبادرة مجلس النواب، التي اعتبرها المحاولة الأخيرة، لحل الإشكال، مطالبًا إياها بدعم مجلس النواب بعد فشل ملتقاها للحوار، في الخروج بأي نتيجة.

وأكد المرعاش، أن القانون الانتخابي، الذي أعدته لجنة المسار الدستوري، في اجتماعاتها الأخيرة في روما، والذي سيعرض للتصديق عليه في البرلمان، يحدِّد الإجراءات والنظم، التي تتم من خلالها انتخابات رئاسية مباشرة، متابعا، القانون ينظم أيضا اختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية، وطريقة الترشُّح عبر القوائم (المغلقة أو المفتوحة) ونظام ترشُّح الأفراد.

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