الإمداد الطبي الوسطى والشرقية يستلمان الجرعة الثانية من “Sputink”

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استلم فرعي الجهاز الإمداد الطبي بالمنطقتين الوسطى الشرقية مخصصاتهما من اللقاح الروسي sputink ” الجرعة الثانية.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – الاستمرار في توزيع اللقاح حتى يصل لمراكز منح الطعوم في كل المناطق ليبيا بالتنسيق مع الغرفة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن استلام اللقاح ياتي تنفيذاً لخطة العمل التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز لمنح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في كل مناطق ليبيا للحد من الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت أمين المخزن إلى أنه تم البدء في توزيع اللقاح المورد من شركة ”pfizer ” الأمريكية من ضمن اتفاقية “كوفاكس” على عدد من المرافق الصحية في بلديات طرابلس.