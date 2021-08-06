إدارة التطعيمات: اللقاحات المتوفرة بمختلف أنواعها في ليبيا تقترب من 4 ملايين جرعة

أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن الكميات الواصلة من اللقاحات بمختلف أنواعها تقترب من 4 ملايين جرعة، خاصة بعد وصول الشحنة الثانية للقاح الصيني سينوفام إلى ليبيا بكمية 800 ألف جرعة.

سميو وفي تصريحات له، قال إن عدد المطعَّمين ضدّ فيروس كورونا تجاوز 713 ألف شخص، مشيراً إلى أن مراكز التطعيم مفتوحة أمام المواطنين حتى لغير المسجّلين في المنظومة، كما نوه أن السلسلة الباردة لنقل اللقاحات متوفرة مع عمل مراكز التطعيمات بكامل أطقمها.

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