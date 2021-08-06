محلل سياسي إيطالي: العلاقة بين روما وليبيا هامة في قضايا الهجرة والأمن

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن التواصل بين ايطاليا وليبيا يعد مهما لأنه يأتي في إطار العلاقات المستمرة بين روما وليبيا، وهي علاقات تجد دعمًا تشغيليًا على مستوى الهجرة والأمن، بحسب موقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية

وقال المحلل الإيطالي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، إن تداخل الظروف الزمنية وبدء الأزمات مثل الأزمة التونسية أو تلك الموجودة في الساحل يعد عاملاً مهماً يمكن لإيطاليا وليبيا التعاون فيه بنشاط.

وأشار إلى أن السيطرة على حركة الهجرة تمثل مصلحة وطنية لإيطاليا، فيما تعد المسألة جزءًا من الجدل السياسي في روما، لكنها أيضًا أحد عناصر زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد أن إيطاليا تتعاطف مع القضية الليبية بشكل واسع، من أجل استعادة الاستقرار العام والمثمر في البلاد، مشيرًا إلى أن الحوار المتواصل بين وزارة الداخلية الإيطالية ونظيرتها الليبية مهم أيضًا لقضية الإرهاب.