اشتباكات عنيفة بين عائلتي “الفهاره” وأبناء “بالنصر” في مدينة العجيلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اندلعت ظهر اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين مسلحي عائلتي “الفهاره” وأبناء “بالنصر” في منطقة الجديدة في مدينة العجيلات غربي طرابلس، ما أسفر عن وقوع إصابات .

وأكد شهود عيان أن المليشيات تبادلت إطلاق الرصاص والقواذف الثقيلة والمتوسطة، وسط فزع للمواطنين المدنيين في المناطق السكنية .

وذكر الشهود أن أصل الإشكال هو قيام مجموعة “128” المسلحة التابعة لأبناء بالنصر، الخميس، بالرماية بالرصاص العشوائي على شابين كانا يحملان السلاح أثناء مرورهما من بوابة أمنية، ما أدى لإصابتهما بشظايا بسيطة.

وقال الشهود إن المليشياوي بالمدينة “وجدي ربع” حاول التوسط لإنهاء المشكلة التي كانت بسيطة في بدايتها، عبر زيارة أبناء بالنصر إلا أنهم اختلفوا معه ومرافقه “ميزو سعد الله”، وتم تبادل إطلاق النار وأصيبا بإصابات خطيرة نقلا على إثرها لخارج المدينة .

أدت الواقعة لاندفاع مجموعة مسلحة للهجوم على مليشيا “بالنصر”، وتم تبادل إطلاق النار بين جميع المجموعات الموجودة بالمنطقة، خاصة مليشيات الفهارة وبالنصر وأبناء المشرقي .

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الحكومات المتعاقبة في ليبيا خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها .

وفي منتصف يونيو الماضي، شهدت العجيلات اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ”الفار”، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” الموالي لجهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية، من بينها حرق المنازل.