البحرية الليبية تنقذ 69 مهاجرا غير  شرعي

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ (96) مهاجرًا غير شرعي.

وبحسب إيجاز صحفي، للبحرية الليبية، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح الإيجاز، أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، مشيرا إلى أنه بعد الإٕنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.