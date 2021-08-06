البحرية الليبية تنقذ 69 مهاجرا غير  شرعي

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ (96) مهاجرًا غير شرعي.
وبحسب إيجاز صحفي، للبحرية الليبية، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية، وكانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأوضح الإيجاز، أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (زوارة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، مشيرا إلى أنه بعد الإٕنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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