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سرقة أسلاك كهربائية في طرابلس بطول أكثر من 3600 متر

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالى لمسافة 2690 مترا من خط جنزور القديم من (فرعية الريو)، التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن هذا الاعتداء تسبب في فصل التغدية على 20 مُحوّلا.

وسجلت الشركة أيضا سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي لمسافة 1000 متر، من خطي المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر، بإدارة توزيع طرابلس، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وقالت الشركة إن ظاهرة سرقة الاسلاك الكهربائية تُؤرق الشركة والمواطنين، في عديد المناطق من قبل مجهولين همهم المال وزيادة معاناة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذخ سرقة واضحة ومن يقوم بها فهو محمي ؟ هل يعقل ان يتم الحفر وسرقة كابلات بهذا الطول دون علم اي احد ؟ مستحيل هي الشركة نفسها عندما تريد استبدال كابل تحتاج الى معدات تقيلة وعمالة يسبفها قطع التيار عن هذه الكابلات . ويستغرق الامر اكثر من يوم ؟

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