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إدارة الأزمة بـ«الداخلية» تنسق مع «الإمداد الطبي» لتوفير احتياجات مكافحة كورونا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان” مع رئيس جهاز الإمداد الطبي  الدكتور “محمد الخبولي” سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة  والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع، الذي عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، تطرق إلى مناقشة توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كما بحث الاجتماع، آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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إدارة الأزمة الإمداد الطبي الداخلية تنسيق توفير الاحتياجات مكافحة كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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