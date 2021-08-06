كهرباء ليبيا في قبضة اللصوص .. واقعة سرقة جديدة بمحطة إنتاج السرير الغازية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حملت محطة إنتاج السرير الغازية مسؤوليته ما حدث من دمار وخراب بالوحدة الثانية والثالثة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير العام المساعد لشؤون التشغيل مهندس صلاح الخفيفي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج مهندس خيرالله الحضيري .

ونشرت محطة إنتاج السرير صور حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح الدمار والخراب الذي حدث للوحدة الثانية والثالثة بالمحطة بقدرة إجمالية (500 ميجاوات).

وأوضحت أنه بسبب إهمال المسؤولين بإدارة الشركة العامة للكهرباء لمنظومة البطاريات داخل المحطة رغم العديد المراسلات والذي لا يتعدى ثمنها “3 آلاف يورو” والتي كانت السبب في عدم تشغيل منظومة الزيت والتي أدت إلى دمار الوحدات .

وطالب العاملين القائمين على المحطة النائب العام والجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية للتحقيق في الحادث والتقصير الواضح والمتعمد وإهدار للمال العام من قبل المسؤولين الذين تم ذكرهم .

وقالت إدارة المحطة إن المحطة خضعت في الفترة القليلة الماضية للصيانة عن طريق شركة سيمنس العالمية عن طريق اتفاقية( LTP ) وبقيمة تقديرية تزيد عن “100 مليون يورو” وخسارة قيمة الوحدات تقديريا في حدود” 300 مليون يورو”.

وكشفت إدارة المحطة أن مساعد مدير عام الإنتاج مهندس خيرالله الحضيري قام بإفراغ محطة السرير الغازية من الكادر الأساسي الفني المؤهل بالمحطة ونقلهم إلى إدارات أخري في غير مجالهم تعسفيا وهم : “مدير دائرة الصيانة، ورئيس قسم الوقاية، ورئيس قسم التشغيل، ورئيس قسم الكهرباء، ورئيس قسم المساعدات والتغذية الداخلية، ورئيس قسم التخطيط .

وأوضحت أن خسارة الوحدة الثانية والثالثة بمحطة إنتاج السرير (500 ميجاوات) يعتبر السبب الرئيسي والمشكلة الأساسية في كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن الجناح الشرقي وزيادة طرح الاحمال لساعات طويلة.

وأعلن مكتب النائب العام، أمس الخميس، عن تورط موظفين في الشركة العامة للكهرباء، في جرائم تربح وفساد وتلقى رشاوي، بعد أيام من التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة .

وقال بيان صادر عن المكتب إنه بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، والتي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في الوقائع المجرمة التي أشير إليها بالبلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من العاملين بإدارة الشركة العامة للكهرباء، باشرت النيابة العامة في التحقيقات حول الواقعة.

وأسفرت التحقيقات المتخذة من قِبل النيابة العامة، عن التوصل لأدلة صحة ارتكاب المتهمين العاملين بالشركة العامة للكهرباء لجريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام، وجريمة قبول عطية لا حق لهم فيها قدمها لهم مُلاك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح الشركة العامة للكهرباء .

وبإنجاز موضوع التحقيقات، رفع النائب العام الدعوى الجنائية في مواجهة مقترفي الأفعال الموصوفة، وطلب محاكمتهم طبقاً للقيد والوصف المعتمد من قبله.