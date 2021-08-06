إدارة الأزمة بالداخلية تنسق مع الإمداد الطبي لتوفير احتياجات مكافحة كورونا

ناقش رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد يوسف بلبان مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع، الذي عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، تطرق إلى مناقشة توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كما بحث الاجتماع، آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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