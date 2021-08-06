الصحة: توسيع الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بطرابلس وبنغازي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بمدينتي طرابلس وبنغازي.

ووفقا لبيان الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فإنه سيتم توسيع البرنامج في باقي المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيان، يتم تجهيز 60 محطة تطعيم ضد كوفيد 19 بالمدينة الرياضية بطرابلس، بأحدث المواصفات العالمية المعتمدة وذات تقنية إلكترونية، على مستوى شمال إفريقيا.

وأكدت الوزارة، أن هذا التجهيز يحدث تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ضد الانتشار الواسع للفيروس.

ولفت الوزارة إلى أن اللقاح المعتمد حاليا بهذه المحطات هو اللقاح الصيني سينوفارم.

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، وصول ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل، التي تقدر بـ100 ألف لتر إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر، لحل مشكلة نقص الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

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