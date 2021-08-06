اشتباكات عنيفة في مدينة العجيلات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات

اندلعت اشتباكات بين مليشيات محلية في مدينة العجيلات غربي العاصمة الليبية طرابلس، ظهر الجمعة.

وأكدت مصادر من مدينة العجيلات أن اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر الجمعة، بين مليشيات عائلتي الفهاره وأبناء بالنصر في منطقة الجديدة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

المصادر وفي تصريحات نقلتها صحيفة “العين الإخبارية” بأن المليشيات تبادلت إطلاق الرصاص والقواذف الثقيلة والمتوسطة، وسط فزع للمواطنين المدنيين في المناطق السكنية.

وأضافت المصادر أن أصل الإشكال هو فوضى السلاح، حيث بادرت مجموعة 128 المسلحة التابعة لأبناء بالنصر، مساء الخميس، بالرماية بالرصاص العشوائي على شابين كانا يحملان السلاح أثناء مرورهما من بوابة أمنية، ما أدى لإصابتهما بشظايا بسيطة.

وأوضحت أن المليشياوي البارز وجدي ربع حاول التوسط لإنهاء المشكلة التي كانت بسيطة في بدايتها، عبر زيارة أبناء بالنصر إلا أنهم اختلفوا معه ومرافقه ميزو سعد الله، وتم تبادل إطلاق النار وأصيبا بإصابات خطيرة نقلا على إثرها لخارج المدينة.

وأدت الواقعة لاندفاع مجموعة مسلحة للهجوم على مليشيا بالنصر، وتم تبادل إطلاق النار بين جميع المجموعات الموجودة بالمنطقة، خاصة مليشيات الفهارة وبالنصر وأبناء المشرقي.

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