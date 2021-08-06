وليد اللافي ردا على اتهامه في أزمة «لاعبي الملاريا»: أتعرض لمحاولات تشويه

رد المدير السابق لقناة النبأ فترة تصنيفها كمنبر داعم للجماعات الإرهابية، وليد عمار اللافي، وهو اليوم وزير دولة بحكومة الوحدة الوطنية، على الاتهامات الموجهة إليه في واقعة إنزال لاعبي المنتخب من طائرة إسعاف عقب إصابتهم بالملاريا.

وقال اللافي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اليوم أنا أتعامل كمسؤول تحت ذمة القانون، وما صدر من ادعاءات كاذبة هي من مسؤول آخر وقد رُميت بها زورًا وبهتانًا، لذلك سأطلب حقي بالتحقيق الإداري وإنزال العقوبة على المخطىء أيًّا كان”.

وأضاف اللافي:” سأتُقدّم بدعوى قضائية عند النائب العام لما أتعرض له من محاولات يائسة للتشويه”.

ولفت إلى أن استخدام قضايا الناس لتحقيق مكاسب شخصية أو وظيفية أمر مستهجن للفاعل والمروِّج.

وتسائل اللافي:” كيف نرضى أن يُتهَم صحفي بالتهديد وتشن عليه حملةٌ ساهمَ فيها الكثير من المتصدرين للمشهد الرافعين شعار حقوق الصحفيين والمدنيين؟، فقط كونه انتقد مسؤولًا آخر في وظيفة مرموقة يتمتع بامتيازات، محاولًا إلباسه التهمة لمجرد أنه عمل في فترة وجيزة ومنذ وقت طويل في مؤسسة كنت مديرًا لها، في حين أنني لم التقهِ يومًا”.

وتابع:” ترددت في الرد على العام، وإشغال الناس بما ليس مهمًا، واحترامًا للوظيفية العامة التي لا يسيء إليها كلُّ ما يحدث من تراشق لموظفين عموميين على صفحات فيسبوك”.

واستطرد:” السيد محمد- محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي- جهز أدلتك على ما ادعيت، وبيني وبينك القانون كما سيكون عادلا، فيما تعرض له اللاعبون من ظلم لابد للعدالة فيه من أن تأخذ مجراها”.

وكان محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، قد اتهم عاملون لدى وليد اللافي بتهديده، قائلا إنه تعرض لتهديدات عقب إبلاغه عن إنزال لاعبي المنتخب من طائرة إسعاف عقب إصابتهم بالملايا”.

وقال الطويل، في سلسلة تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك :” أنا محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، أتعرض لحملة تهديد وتشويه من قبل أشخاص يعملون بمكتب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية و أيضا قناتي فبراير وسلام وليد اللافي، وخاصة بعد إبلاغي عن إنزال لاعبي المنتخب من طائرة الإسعاف “.

وتابع الطويل في تدوينة أخرى:” اتعرض للـتـهديـد، الشخص هذا “محمد اللديد عضو مؤسس بشكبة الاتصال الحكومى” عضو يشتغل في قناة سلام و متعاون مع مكتب وزير الدولة للاتصال و الشؤون السياسية، منذ يوم أمس وهو يرسل لي في تهديدات و شتائم ويحذر فيا ويتعود فيا من الوصول في شخص وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي، أنا أشهد الله أني لا أعرف هذا الشخص المدعو محمد اللديد”.