لقاء مرتقب لأعضاء ملتقى الحوار في  “11” أغسطس

أخبار ليبيا 24

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تيسير اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي في الحادي عشر من أغسطس الجاري، للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام السادس عشر والسابع والعشرين والثلاثين من يوليو، والثاني من أغسطس الجاري والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش، في رسالته، إلى أعضاء ملتقى الحوار، أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، مؤكدا أنه “عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق”.