دغيم: لن نقبل مقترح إجراء انتخابات بشروط تقصي العسكري وحامل الجنسية كونه يخالف سوابق قانونية لعمل ملتقى الحوار عندما تم اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الحالية

أوضح عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار زياد دغيم، الجمعة، أن “مكاتبة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش التي وجهها لملتقى الحوار السياسي ذكر فيها طلب لجنة التوافقات من البعثة إحالة جميع المقترحات إلى الملتقى، وتوافق لجنة التوافقات على آلية التصويت عبر جولتين بالملتقى لحسم إحدى المقترحات”.

دغيم، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “وبناء على ما سبق أؤكد أن الكلام المذكور في كتاب كوبيش غير صحيح تماما”، داعياً “البعثة ورئيسها إلى تعزيز ادعائها بنشر محضر أو نتيجة توافق أو تصويت لجنة التوافقات بالخصوص”.

وتابع: “زينيغا الأمين المساعد العام للأمم المتحدة وبصفته مدير الجلسة قال نصا: سنتحمل المسؤولية ونحيل كل المقترحات إلى الملتقى، متجاهلين إصرار الأغلبية بعدم السماح تغيير ما اتفق عليه بالجلسة الأولى للجنة وهو ضرورة تحصل المقترح المحال على عددا من التزكيات، وكان الخلاف فقط على عددها من 4 إلى 6 تزكيات”.

وأضاف دغيم قائلاً: “كما أؤكد أننا لم نناقش نهائيا آلية التصويت بالملتقى باستثناء تمسكنا أصحاب أكبر مقترحين تزكيات بالتوافق المعتمد 61 % عبر جلسة عامة وعلنية ومباشرة وليس عبر تطبيق زووم”.

واعتبر دغيم مقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط تقصي العسكري وحامل الجنسية والذي لم يتحصل على أي تزكية مقترحا للبعثة الأممية بهدف فرض إرادتها على الليبيين”.

واختتم قائلاً: “اؤكد أنني وكثيرون لن نقبل بمناقشة هذا المقترح أو عرضه على الملتقى كونه يخالف سوابق قانونية لعمل ملتقى الحوار عندما سمح للعسكريين وحاملي الجنسية الأجنبية بالترشح”.

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