رئيس الجالية المصرية في ليبيا يروي تفاصيل وفاة 7 مصريين

كشف رئيس الجالية المصرية في ليبيا أحمد كمال، عن ملابسات وفاة 7 مصريين كانوا بين 15 آخرين في سيارة تدهورت في منطقة البيضة.

وقال كمالK في اتصال مع قناة “صدى البلد” المصرية إن رئيس وحدة التحقيق في قسم المرور والتراخيص في مدينة أجدابيا الليبية أكرم طيب سعد أخبره عبر الهاتف وفي الثالثة فجرا، بوقوع حادث في بمنطقة النخيلي بين منطقة طبرق، وطريق اجدابيا.

وأضاف سعد، أن الحادث جاء أثناء مطاردة الشرطة لسيارة تقل مجموعة من المصريين دخلوا بطريقة غير شرعية، وقال إن السائق لم يستطع السيطرة على السيارة ما أدى إلى تدهورها.

ويضيف كمال إنه انتقل على الفور إلى مستشفى الثورة في منطقة البيضة و”بدأنا باستلام الجثامين، وحالات الإصابات”، ويقول إنه تم التوصل إلى متوفين وتخليص جثامينهم وأنهم سينقلون خلال دقائق من المشفى