الدبيبة مهنئًا الاتحاد بحسم الدوري: نبارك روح المنافسة والحماس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، جماهير كرة القدم على انتهاء مسابقة الدوري الليبي الممتاز وفوز نادي الاتحاد بالبطولة.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نهنئ جماهير كرة القدم على انتهاء الدوري الليبي الممتاز، وفوز نادي الاتحاد بالبطولة”.

وأضاف:” نبارك للفريقين روح المنافسة والحماس التي سادت اللقاء وحظ أوفر للنادي الأهلي”.

ونجح فريق الاتحاد باقتناص فوزًا ثمينًا على منافسه أهلي طرابلس، بركلات الترجيح ليحسم لقب الدوري الليبي بنتيجة 6-5، بعد أن اكتمل هذا الموسم بعد سنوات من الغياب والعرقلة التي منعت استكمال المسابقة المحلية حتى نهايتها.

وتسب حسام حسن، اللاعب المصري، في خسارة أهلي طرابلس، بعد أن أهدر ركلة ترجيح فى المباراة النهائية، والتى خاضها مع فريقه ضد الاتحاد.

وأقيم الدورى الليبى فى الموسم الحالى بنظام المجموعتين حيث تم تقسيم 24 فريقا بينهما، ليلعبا بنظام الذهاب والعودة وواجه صاحب المركز الأول من كل مجموعة وصيف المجموعة الأخرى، وتأهل الفائز من المباراتين لخوض النهائى.

ووصل الأهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الليبي بعد تغلبه على الأخضر، بنتيجة 1-2، ليواجه غريمه التقليدي فريق الاتحاد، الذي تخطى عقبة فريق الأخضر في نفس الدور.