الدبيبة لمسؤولي الكهرباء  “هناك مطالب كبيرة من الشعب وأنتم مادرتوش شيء”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، قائلا “خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء”.

الدبيبة تابع ، خلال لقاء مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء مساء اليوم الجمعة، وصفه بـ«اللقاء التقييم»، أن الشعب مازال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوه لهم شيئا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة أعطت فرصة واثنتين وثلاثة، وبينما كان هناك وعود من الشركة لم ينفذ منها شيء، بحسب قوله، مؤكدا أن الكهرباء شريان الحياة بعد المياه، خاصة في فصل الصيف الحار الذي يمر به الليبيون، غير المسبوق منذ سنوات.