الطوارئ بالصحة تطالب مراكز العزل بتفعيل العيادات يوميا دون إجازات

وجهت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، تعميما لكافة مديري مراكز العزل والفلترة بالمستشفيات، مطالبة إياهم، بتفعيل عيادات متابعة للحالات المصابة طيلة الـ24 ساعة، وعلى مدار الأسبوع، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من حيث الاختصاص لتقديم الخدمة الطبية لجميع المترددين على هذه العيادات، وإفادة الإدارة بما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص.

وقال التعميم الذى اطلعت عليه “الساعة24″:” بشأن تفعيل عيادات متابعة للحالات المصابة طيلة الـ24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من حيث الاختصاص لتقديم الخدمة الطبية لجميع المترددين على هذه العيادات، وإفادة الإدارة بما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص”.

وفى وقت سابق أمس، ناقش رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان” مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور “محمد الخبولي” سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع، الذي عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، تطرق إلى مناقشة توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كما بحث الاجتماع، آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.