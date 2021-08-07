المشري: الرياضة تجمع ولا تفرق.. ونشجع عودة النشاطات وتطويرها

هنأ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، نادي الاتحاد على تتويجه ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

وقال المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تهانينا لنادي الاتحاد بتتويجهم ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتمنياتنا لنادي الأهلي طرابلس، ولجميع الأندية الليبية، بالتوفيق في المنافسات القادمة”.

وأضاف المشري:” الرياضة تجمع ولا تفرق، ونحن نشجع عودة النشاطات الرياضية، وندعم تطويرها في بلدنا بكل أصنافها” على حد تعبيره.

ونجح فريق الاتحاد باقتناص فوزًا ثمينًا على منافسه أهلي طرابلس، بركلات الترجيح ليحسم لقب الدوري الليبي بنتيجة 6-5، بعد أن اكتمل هذا الموسم بعد سنوات من الغياب والعرقلة التي منعت استكمال المسابقة المحلية حتى نهايتها.

وتسبب حسام حسن، اللاعب المصري، في خسارة أهلي طرابلس، بعد أن أهدر ركلة ترجيح فى المباراة النهائية، والتى خاضها مع فريقه ضد الاتحاد.

وأقيم الدورى الليبى فى الموسم الحالى بنظام المجموعتين حيث تم تقسيم 24 فريقا بينهما، ليلعبا بنظام الذهاب والعودة وواجه صاحب المركز الأول من كل مجموعة وصيف المجموعة الأخرى، وتأهل الفائز من المباراتين لخوض النهائى.

ووصل الأهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الليبي بعد تغلبه على الأخضر، بنتيجة 1-2، ليواجه غريمه التقليدي فريق الاتحاد، الذي تخطى عقبة فريق الأخضر في نفس الدور.