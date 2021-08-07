البيوضي: انتهت مدة الـ 6 أشهر التي وعد بها الدبيبة لإنهاء أزمة الكهرباء

قال سليمان البيوضي المحلل السياسي الليبي، إن هناك جدلا واسعا يثيره قرار الحكومة المفاجئ بالإغلاق التام ولمدة ثلاث أيام فقط ؟ ، هذا القرار الذي تأخر كثيرا فحينما كان ضرورة لمحاصرة الانتشار وكسر سلسلة الفيروس تجاهلته الحكومة وفي مؤتمر صحفي قدم وزير الصحة أرقاما مغلوطة ليثبت أن الأمر طبيعي جدا ولا يدعوا للقلقل .

وتابع البيوضي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قرار الإغلاق يبدو لتقليل الضغط وتوجيه الرأي العام لأنه لا إجابات لقائمة الانتظارات الطويلة فوصية الأوقاف بالصبر والاحتساب لم يحل أزمة الكهرباء ، ولم يوفر الجرعة الثانية من لقاح الكورونا ، ولم يصدر بيانا رسميا بنتائج التحقيقات في فضيحة منتخب الكرة الخماسية وإنزال المرضى من الطائرة ليركبها النبلاء والمرموقين ، وصية الهيئة لم تغير من الأمر شيء ، لكن دعوات الثكالى والأبرياء والمظلومين سيستجيب لها الديان ولو بعد حين .

وتابع، رئيس الحكومة غادر لتركيا في زيارة غير معلنة بقصره الطائر لينعم بالراحة والاستجمام ، أما المواطن المعوز والمفقر محاصرا بلا ماء ولا كهرباء مع حظر شامل سيستثني المرموقين ، وسيصب المواطنون جام غضبهم في صفحات التواصل الاجتماعي وسينسون كل أزماتهم دفعة واحدة وأهمها فضيحة إنزال اللاعبين من الطائرة وربما أقول ربما ستهلل الصفحات الممولة والجيش الإلكتروني لزيارة الرئيس للاعبين في اسطنبول وروما بالتزامن مع مغادرة أصحاب الجوازات الأجنبية البلاد من منفذ بري أو جوي من دون حسيب أو رقيب ، وستحدث جريمة أخرى أو كارثة وسنمارس نفس الشجب وذات العويل على اللبن المسكوب ، وسيفر المجرمون بفعلتهم ، وستكون صفحات التواصل مكانا لتفريغ الغضب وسنكتب ونحن نتصبب عرقا ونلعن الظلام

وتابع، بمناسبة النسيان ، لقد انقضت الست أشهر وتبخر وعد الرئيس بحل أزمة الكهرباء ، ويبدو أن المليار قد تبخر أيضا .