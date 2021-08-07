عضو بالمجلس البلدي بني وليد: نطالب وزارة الصحة بتوفير الأكسجين لمركز العزل

ناشد عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل، وزارة الصحة توفير الأوكسجين لمركز عزل بني وليد، محملا الوزارة مسؤوليتها حول انهيار مركز العزل وزيادة حالات الوفاة التي من الممكن أن تحدث .

وأشار كنشيل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المجلس البلدي يقوم بعدة مجهودات لتوفير أسطوانات الأوكسجين من أجل الحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين .

وذكر كنشيل أن وزارة الصحة لم تزود مركز العزل منذ افتتاحه إلا بألف متر مكعب من الأكسجين، مؤكدا عدم إيفاء وزارة الصحة بالتزاماتها اتجاه مركز العزل .

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