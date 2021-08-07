الدبيبة لمسؤولي الكهرباء: خذلتموني بعدما راهنت عليكم

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، قائلا: ” خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. وعليكم أن تضعوا حلا لمشكلة انقطاع الكهرباء”.

الدبيبة، وخلال لقاء مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، وصفه بـ”لقاء التقييم”، قال: “أن الشعب ما زال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوه لهم شيئا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفت إلى أن “الحكومة أعطت فرصة واثنين وثلاثة، وبينما كان هناك وعودا من الشركة لم تنفذ منها شيء”، بحسب قوله.

وأكد أن “الكهرباء شريان الحياة بعد المياه، خاصة في فصل الصيف الحار الذي يمر به الليبيون، غير المسبوق منذ سنوات”.

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