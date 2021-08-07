اللافي ردا على اتهامه في أزمة “لاعبي الملاريا”: أتعرض لمحاولات تشويه

رد المدير السابق لقناة النبأ إحدى المنابر الداعمة للجماعات الإرهابية، وليد عمار اللافي، وهو اليوم وزير دولة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على الاتهامات الموجهة إليه في واقعة إنزال لاعبي المنتخب من طائرة إسعاف عقب إصابتهم بالملاريا.

اللافي، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”اليوم أنا أتعامل كمسؤول تحت ذمة القانون، وما صدر من ادعاءات كاذبة هي من مسؤول آخر وقد رُميت بها زورًا وبهتانًا، لذلك سأطلب حقي بالتحقيق الإداري وإنزال العقوبة على المخطىء أيًّا كان”، بحسب زعمه.

وأضاف اللافي:” سأتُقدّم بدعوى قضائية عند النائب العام لما أتعرض له من محاولات يائسة للتشويه”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “استخدام قضايا الناس لتحقيق مكاسب شخصية أو وظيفية أمر مستهجن للفاعل والمروِّج”، بحسب زعمه.

وتسائل: ”كيف نرضى أن يُتهَم صحفي بالتهديد وتشن عليه حملةٌ ساهمَ فيها الكثير من المتصدرين للمشهد الرافعين شعار حقوق الصحفيين والمدنيين؟، فقط كونه انتقد مسؤولًا آخر في وظيفة مرموقة يتمتع بامتيازات، محاولًا إلباسه التهمة لمجرد أنه عمل في فترة وجيزة ومنذ وقت طويل في مؤسسة كنت مديرًا لها، في حين أنني لم التقهِ يومًا”، بحسب زعمه.

وتابع: ”ترددت في الرد على العام، وإشغال الناس بما ليس مهمًا، واحترامًا للوظيفية العامة التي لا يسيء إليها كلُّ ما يحدث من تراشق لموظفين عموميين على صفحات فيسبوك”، بحسب زعمه.

واستطرد: ”محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي جهز أدلتك على ما ادعيت، وبيني وبينك القانون كما سيكون عادلا، فيما تعرض له اللاعبون من ظلم لابد للعدالة فيه من أن تأخذ مجراها”، بحسب زعمه.

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