فريق الغويل يزور جمعية الكفيف ببنغازي ويلتقي رئيسها ورؤساء الاقسام فيها ويقف على احتياجاتها

تعهد الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية برفع كل المعوقات والصعوبات التي تعاني منها جمعية الكفيف ببنغازي في اداء عملها إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل لحلحلتها .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الفريق لجمعية الكفيف بنغازي عقد خلالها اجتماعا مع رئيسها وعدد من رؤساء الاقسام تناول أهم المشاكل التى تعانى منها الجمعية ومن أهمها عدم توفير فرص عمل للمكفوفين وعدم توفير بعض المعدات الخاصة بورش الخاصة والمعدات الخاصة بالقراءة والكتابة وايضا وطباعة الكتب الدراسية للمكفوفين وعدم وجود قنوات لبيع منتجات الجمعية.

في ختام هذا اللقاء اتفق الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود بين الفريق الاستشاري والجمعية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل وبعدها قام الفريق بجولة تفقدية داخل الاقسام وورش الاشغال اليدوية للجمعية و استمعو لشرح واف حول آلية توفير الات الإنتاج والمواد الخام التشغيلية وفي نهاية الزيارة تعهد الفريق الإستشاري برفع كل هذه المعوقات والصعوبات لمعالي الوزير لحلحتها .

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