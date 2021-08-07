صنع الله يلتقي مدير عام المصرف الليبي الخارجي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على اعتماد المؤسسة الكلي على المصرف الليبي الخارجي، فيما يخص مبيعات النفط الخام والمحروقات التي يتم استردادها.

جاء ذلك عقب لقاء صنع الله بمدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، ومدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية عبد المنعم أطبيقة، بحضور مدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة الصوان، ومدير الإدارة التجارية للمؤسسة الوطنية الصادق بعيو، ومدير عام الشؤون المالية أبوالعيد سالم، والمستشار المالي لطفي غيطة.

مدير عام المصرف الخارجي عبّر عن رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المصرف الليبي الخارجي، ومؤسسة النفط، بإعتبارها زبونا مميزا ورئيسيا وإستراتيجيا، مؤكدا على أن إدارة المصرف تقدر قيمة المؤسسة كشريك لها.

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