“النهر لتصنيع الأنابيب” تبدأ في إصلاح المحطة “353” بعد تفجيرها

قال عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أحمد الديب، إنه تم تكليف شركة “النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء” بالبدء في أعمال الإصلاحات للمحطة “353”على الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة والتي تم تفجيرها من قبل خارجين على القانون.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أكد الديب حرص إدارة الجهاز على استكمال الأعمال في أقصر وقت ممكن.

كانت المحطة رقم (900+353) قد تعرضت لتفجير إرهابي، في 28 يوليو الماضي، نتج عنه أضرار جسيمة لخط أنابيب النهر الصناعي للمسار الشرقي بمنظومة الحسانة – سهل الجفارة، مما تسبب في توقف التغذية للمدن والمناطق والمشاريع الزراعية الواقعة على هذا المسار.

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