خلال 24 ساعة الماضية.. شركة الكهرباء تسجل سرقة أسلاك لمسافة 2690 مترا بدائرة توزيع الكريمية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي لمسافة 2690 مترا من خط جنزور القديم من (فرعية الريو)، التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن هذا الاعتداء تسبب في فصل التغدية على 20 مُحوّلا.

وسجلت الشركة أيضا سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي لمسافة 1000 متر، من خطي المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر، بإدارة توزيع طرابلس، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وقالت الشركة إن ظاهرة سرقة الاسلاك الكهربائية تُؤرق الشركة والمواطنين، في عديد المناطق من قبل مجهولين همهم المال وزيادة معاناة المواطنين.

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