الحاجي: أمريكا تلاحق طرفنا الداعي للدولة المدنية بالسيطرة على صفحاتنا بـ«فيسبوك»

وجه الناشط السياسي، جمال الحاجي الداعم للغزو التركي لليبيا والمؤيد للمليشيات اتهاما للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وذلك في حديث وجهه إلى السفير الأمريكي لدى ليبيا.
وقال «الحاجي»، في منشور له عبر فيسبوك: «معذرة السيد السفير .. سفارة الوﻻيات المتحدة في ليبيا ﻻ تقف على مسافة واحدة من جميع اﻷطراف الليبية كما جاء بتصريحكم».
وأضاف، موجها حديثه للسفير الأمريكي: «كيف تقفون مع جميع اﻷطراف الليبية كما تقفون مع مواطنكم “خليفة حفتر” العميل الرسمي بإدارة المخابرات اﻷمريكية (CIA)..؟ وهذا بشهادة موثقة أكد عليها رفيقه وقائده في المعارضة “الجبهة الوطنية” مواطنكم “محمد المقريف”»، على حد قوله.
وتابع «السيد السفير.. تقدمون المساعدات بسخاء وﻻ حدود والدعم السياسي لمواطنكم “مجرم الحرب حفتر”..! بينما تﻻحقون طرفنا الداعي للدولة المدنية حتى بالسيطرة على صفحاتنا على الفيس بوك عبر أدوات ﻻ تخفى عنكم»، حسبما قال ووصف.
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