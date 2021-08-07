ليبيا الان

الحاجي: أمريكا تلاحق طرفنا الداعي للدولة المدنية بالسيطرة على صفحاتنا بـ«فيسبوك»

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه الناشط السياسي، جمال الحاجي الداعم للغزو التركي لليبيا والمؤيد للمليشيات اتهاما للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وذلك في حديث وجهه إلى السفير الأمريكي لدى ليبيا.

وقال «الحاجي»، في منشور له عبر فيسبوك: «معذرة السيد السفير .. سفارة الوﻻيات المتحدة في ليبيا ﻻ تقف على مسافة واحدة من جميع اﻷطراف الليبية كما جاء بتصريحكم».

وأضاف، موجها حديثه للسفير الأمريكي: «كيف تقفون مع جميع اﻷطراف الليبية كما تقفون مع مواطنكم “خليفة حفتر” العميل الرسمي بإدارة المخابرات اﻷمريكية (CIA)..؟ وهذا بشهادة موثقة أكد عليها رفيقه وقائده في المعارضة “الجبهة الوطنية” مواطنكم “محمد المقريف”»، على حد قوله.

وتابع «السيد السفير.. تقدمون المساعدات بسخاء وﻻ حدود والدعم السياسي لمواطنكم “مجرم الحرب حفتر”..! بينما تﻻحقون طرفنا الداعي للدولة المدنية حتى بالسيطرة على صفحاتنا على الفيس بوك عبر أدوات ﻻ تخفى عنكم»، حسبما قال ووصف.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا فالاخوان المفلسين اداة للقوى للاستعمارية لتفتيت بلاد المسلمين ولا علاقة لهم لا بالدولة المدنية ولا الدبمقراطية بدليل ان الممول الرئيسى للاخوان وهى قطر لا يوجد بها اى دبمقراطية نظام قمعى انقلابى ياكلاب .والدليل على انك متخلف عقليا بالفعل فان المشير خليفة حفتر يتعاون مع الروس ومتهم بجلب فاغنر فكيف يكون عميل امريكى يجلب الروس الا اذا كانت رأسك رأس خنزير .
    اما الطرطور محمد مرسى فقال القاضى امامه اثناء محاكته ومن واقع اوراق رسمية ان محمد مرسى العياط عميل للمخابرات الامريكية من الدرجة الاولى وان ابلغ عن زميل مصرى له وتم القبض عليه فالخيانة من طبع الاخوان اما المشير ياحقير فيسعى لسيادة ليبيا واى عميل ياحقير يمكن الدول العميل لها من بناء قواعد لها فى بلده ولم نرى ذلك من المشير ورايناه من اللخوان مكنوا المحتل التركى وراينا اللخوانى الحقير باشااغا يدعوا الامريكان للقدوم لليبيا فالخيانة من طبع الاخوان فى كل مكان

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