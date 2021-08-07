الحاجي: أمريكا تلاحق طرفنا الداعي للدولة المدنية بالسيطرة على صفحاتنا بـ«فيسبوك»

وجه الناشط السياسي، جمال الحاجي الداعم للغزو التركي لليبيا والمؤيد للمليشيات اتهاما للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وذلك في حديث وجهه إلى السفير الأمريكي لدى ليبيا.

وقال «الحاجي»، في منشور له عبر فيسبوك: «معذرة السيد السفير .. سفارة الوﻻيات المتحدة في ليبيا ﻻ تقف على مسافة واحدة من جميع اﻷطراف الليبية كما جاء بتصريحكم».

وأضاف، موجها حديثه للسفير الأمريكي: «كيف تقفون مع جميع اﻷطراف الليبية كما تقفون مع مواطنكم “خليفة حفتر” العميل الرسمي بإدارة المخابرات اﻷمريكية (CIA)..؟ وهذا بشهادة موثقة أكد عليها رفيقه وقائده في المعارضة “الجبهة الوطنية” مواطنكم “محمد المقريف”»، على حد قوله.

وتابع «السيد السفير.. تقدمون المساعدات بسخاء وﻻ حدود والدعم السياسي لمواطنكم “مجرم الحرب حفتر”..! بينما تﻻحقون طرفنا الداعي للدولة المدنية حتى بالسيطرة على صفحاتنا على الفيس بوك عبر أدوات ﻻ تخفى عنكم»، حسبما قال ووصف.