امطير لـ”الحكومة”: قرار الحظر يحتاج إلى ناطق رسمي

انتقدت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر تجوال مدة 3 أيام.

كتبت امطير، على حسابها بموقع فيسبوك اليوم: “الحظر.. هل تمت دراسة خسائره على المواطن و تغطية هذه الخسائر سواء كانت مادية أم معنوية.. أم أنه قرار غير مدروس، بالأمس المحلات تعج بالمواطنيين الذين يرغبون بتخزين حاجياتهم خوفا من نقصانها”.

وتابعت قائلة: “الحظر يا حكومتنا الموقرة يحتاج لجنة أزمة قوية دائمة الإنعقاد وأن يكلف لها ناطق رسمي من بينهم ليخرج في الإعلام يوميا لإعطاء صورة واضحة عما يحصل وذلك لرفع درجة الوعي وتطمين الشعب.. هذه اللجنة يجب أن يترأسها طبيب متخصص في علم الأوبئة وعضوية أطباء واقتصاديين واجتماعيين وسياسي واحد فقط” وفق قولها.