شركة الكهرباء: تصدير الفائض من كهرباء محطة الرويس لتونس «خبر كاذب»

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تسبب الأعطال في خطوط نقل الكهرباء الليبية في انقطاع التيار عن بعض المدن التونسية.

وحذرت الشركة، في بيان لها مما وصفته بالأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المتعلقة بعمل الشركة التي يتم نشرها بين الحين والاخر ببعض الصفحات المشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وذكرت الشركة أن آخر تلك الأخبار المغلوطة التي نسبت إليها كذبا «خبر مفاده انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجمهورية التونسية بسبب حدوث بعض الأعطال بخطوط نقل الطاقة الكهربائية في ليبيا وتصدير الفائض من القدرة الكهربائية من محطة توليد الرويس الى مناطق في الجنوب التونسي».

وأضافت، «أن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة قد زادت وتيرتها في الأونة الاخيرة هدفها احتقان الرأي العام بالدولة الذي يسعى إليه القائمون على هذه الصفحات والتى قد تكون من خارج ليبيا».

وعبرت الشركة عن أملها أن يستقي المواطنون أخبارهم من المصادر الرسمية، قائلة: «تأمل الشركة العامة للكهرباء من كافة المتابعين إستيقاء أخبار القطاع من الصفحة الرسمية للشركة الموثقة رسمياً بالعلامة الزرقاء»٠