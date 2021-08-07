المشري يًعلق على تتويج الاتحاد ببطولة دوري كرة القدم  

أخبار ليبيا 24

هنأ القيادي الإخواني، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة نادي الاتحاد على تتويجه ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال المشري، عبر صفحته بـ فيسبوك، “تهانينا لنادي الاتحاد بتتويجهم ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتمنياتنا لنادي الأهلي طرابلس، ولجميع الأندية الليبية، بالتوفيق في المنافسات القادمة”.

وزعم المشري أنه يدعم تطوير الرياضة في ليبيا بكافة أصنافها وعودة النشاطات الرياضية، معتبرا أن الرياضة تجمع ولا تفرق.

وحقق فريق الاتحاد بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بعد انتصاره على غريمة التقليدي الأهلي طرابلس بفضل ركلات الترجيح (6-5)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب طرابلس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة سلبيًا دون أهداف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح .

وشهدت المباراة تنافس واندفاع بدني عالي منذ دقائقها الأولى، وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 4 ، بعد تسديدة التونسي “علي العامري” أبعدها الحارس نشنوش للركنية .

وكاد المحترف الكاميروني “جبريل كاك” أن يسجل هدف للأهلي طرابلس في الدقيقة 12، لكن كرته لم تجد طريقها لشباك الاتحاد .

وسدد المصري “حسام حسن” كرة قوية في الدقيقة 24، لم تجد طريقها لمرمى “معاذ اللافي”، وحاول “ناجي دراه” في الدقيقة 34، لكن تسديدته جاءت بعيدة عن مرمى “نشنوش”، وأضاع “العمري” كرة ثمينة وهو في مواجهة نشنوش في الدقيقة 55 .

وفي ركلات الترجيح، نجح حارس الاتحاد “محمد الفرجاني” في التصدي لثلاث ركلات من المصري من “حسام حسن” و”محمد الترهوني” و”منصور رزق” قادت فريقه إلى اللقب .

من جهته، أبعد “محمد نشنوش” ضربتين ترجيح، من المحترف التونسي “علي العامري” و”صهيب بن سليمان”.